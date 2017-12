Man (68) in begeleidingswagen komt om na frontale botsing met truck

Jelle Houwen

08u38

Bron: Eigen berichtgeving

0

Jelle Houwen

De Iepersteenweg in Houthulst is ter hoogte van de Stationstraat in Merkem sinds 6.50 uur afgesloten voor alle verkeer na een dodelijk ongeval. Een auto, een begeleidingswagen die s' nachts zwaar vervoer begeleidt, kwam er frontaal in botsing met een vrachtwagen.