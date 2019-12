Man (67) die tijdens burenruzie op rivaal schoot aangehouden voor moordpoging KVDS

31 december 2019

18u30

Bron: Belga 0 De 67-jarige man die maandag in Marchienne-au-Pont - een deelgemeente van Charleroi - het vuur opende op een 40-jarige buurman, is aangehouden op verdenking van moordpoging en verboden wapenbezit. Het slachtoffer werd in het hoofd geraakt en is nog altijd in kritieke toestand. Dat heeft het parket van Charleroi bevestigd.

Maandag omstreeks 10.50 uur ontspon zich in de rue du Congo in Marchienne-au-Pont een gewelddadige woordenwisseling tussen buren. Daarbij werden op straat meerdere schoten afgevuurd op Jean-Yves Wargnies, een gewezen kandidaat van de talentenwedstrijd 'Star Academy'.

Bloeddrukval

De 67-jarige schutter voert aan dat hij een ‘bloeddrukval' kreeg als gevolg van werken die Wargnies bij hem thuis uitvoerde. "Het lijkt erop dat dit een burenconflict is dat al enige tijd aan de gang is. De verdachte zegt dat hij de politie heeft gebeld om de geluidsoverlast vast te stellen", aldus procureur Sandrine Vairon.





De verdachte stapte naar zijn klussende buurman met de vraag de geluidshinder te stoppen. "De man zegt dat hij nadien thuis een pistool is gaan halen, maar dat moet nog nagetrokken worden, want die versie stemt niet overeen met de verklaringen van de getuige."

Een eerste schot raakte het slachtoffer niet. De schutter klom vervolgens een ladder op om Wargnies op het dak te zoeken. "Er volgde een reeks schoten, die het slachtoffer in het been raakte. Toch kon hij te voet vluchten", aldus het parket.

De verdachte geeft toe dat hij zijn slachtoffer volgde en een tweede reeks schoten afvuurde. Die kogels raakten Wargnies in het hoofd.

“Zorgwekkend”

De gezondheidstoestand van Wargnies wordt dinsdag door het parket "zorgwekkend" genoemd. De verdachte verschijnt eerstdaags voor de raadkamer van Charleroi.