Man (66) krijgt drie jaar cel voor verkrachting vriendin (15) kleindochter Redactie

13u55

Bron: Belga 1 photo_news De correctionele rechtbank van Hasselt. De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 66-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot drie jaar cel wegens seksueel misbruik van een 15-jarig meisje, de vriendin van zijn kleindochter. De rechtbank verleende de man uitstel voor een derde van de celstraf, maar koppelde daar probatie-voorwaarden aan. De man kreeg een contactverbod opgelegd. Hij moet therapie volgen voor zijn alcoholproblematiek en zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man is verder voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

De feiten speelden zich op 25 maart 2017 af in Hasselt. Het slachtoffer bevond zich in Wellen en belde eerst haar stiefvader om haar op te pikken. Het slachtoffer had, vanwege haar vriendschap met de kleindochter van de beklaagde, ook een goede band met hem. Ze belde ook de ex-paracommando op, en hij kwam haar oppikken. Hij had toen echter al stevig gedronken: in plaats van haar thuis af te zetten, nam hij haar mee naar zijn appartement, waar hij zich aan de vijftienjarige vergreep. In zijn slaapkamer randde hij haar aan en verkrachtte hij het slachtoffer.

Het meisje wist haar moeder te verwittigen. Toen de moeder ter plaatse kwam, zat de beklaagde in de zetel, nadat hij geprobeerd had zijn polsen over te snijden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis dat hij na de nodige verzorging snel mocht verlaten. Sindsdien zit de man in de gevangenis. Aanvankelijk had de openbare aanklager zes jaar cel gevorderd, maar de man beschikte nog over een gunstig strafverleden, zodat hij nog voor een uitstel in aanmerking kwam.

De feiten hebben het slachtoffer serieus getekend. Aan het slachtoffer en de moeder moet de ex-para in totaal 5.054 euro schadevergoeding betalen. Er werd voorbehoud verleend voor toekomstige kosten voor psychologische begeleiding.