Man (65) filmde naakte stiefdochter (30) stiekem vanuit kleerkast Birger Vandael

11u53

Bron: Eigen berichtgeving 1 thinkstock Een 65-jarige man uit Hechtel-Eksel moest zich vanmiddag op de rechtbank verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid van zijn stiefdochter en slagen en verwondingen bij zijn toenmalige vriendin. "Hij werd door zijn stiefdochter ook eens betrapt toen hij in haar kleerkast stond te filmen. Bij een huiszoeking werden nog meer filmpjes gevonden waarbij zowel zijn toenmalige partner als zijn stiefdochter naakt te zien waren", aldus de procureur.

De feiten van aanranding en slagen en verwondingen situeren zich tussen april 2009 en november 2013. "Het filmen gebeurde al eerder, maar bij deze feiten kwamen geen geweld, bedreiging of aanranding aan te pas. Ze zijn enkel laakbaar en niet strafbaar", klonk het bij de procureur. "Men deed in de relatie inderdaad veel aan nudisme. Ook de stiefdochter werd daarmee geconfronteerd. Filmpjes maken van elkaar op vakantie, is volgens mij niet speciaal. Er is echter ook wel degelijk sprake van voyeurisme, maar dat is pas strafbaar vanaf 2016. Wanneer je elkaar naakt insmeert, wordt de lijn tussen wat kan en wat niet kan natuurlijk dun", verduidelijkte de advocaat van de beklaagde.



Zo komen we bij de feiten die wel strafbaar zijn. Vanaf 2011 raakte de 65-jarige man de borsten van zijn toen 24-jarige stiefdochter aan. Vanaf 2013 betastte hij haar borsten ook naakt, kwam hij naakt naast haar in de zetel zitten en is er sprake van ongewenste aanraking van intieme zones. Het slachtoffer worstelde met een onafhankelijke persoonlijkheidsstoornis. De gebeurtenissen kwamen aan het licht via een psycholoog die de jonge vrouw in vertrouwen nam. Voor deze feiten riskeert de man 18 maanden cel.



Slagen en verwondingen

Ten tweede wordt de man beschuldigd van slagen en verwondingen bij een nu 59-jarige vrouw uit Neerpelt. "De vrouw toonde haar blauwe plekken en verwondingen in de hals aan haar collega. De minimumstraf voor deze feiten met blijvende werkongeschiktheid als gevolg is vier jaar cel", stelde het openbaar ministerie. Bovendien vroeg de burgerlijke partij ook nog eens een schadevergoeding van 20.000 euro.



De advocaat van de beklaagde plaatste vraagtekens bij de incriminatieperiode, tegenstrijdige en laattijdige verklaringen en de causaliteit van de feiten. Vervolgens verwees hij naar het blanco strafregister van zijn cliënt. "Hij heeft een zacht karakter, is oplossingsgericht en had geen slechte bedoelingen. In een relatie horen helaas dingen die minder fraai zijn. Het explosieve kantje van de relatie werd ook deels veroorzaakt door de psychische toestand van de ex-partner van mijn cliënt."



"Partijdigheid"

Eens op dreef verwees de raadsman van de verdediging ook naar de vreemde rol die een politie-inspecteur in het dossier speelt. "Uit de verklaringen blijkt dit een vriend te zijn van het slachtoffer. Elke verdachte moet er op kunnen vertrouwen dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke politieambtenaar. Bij een schijn van partijdigheid kan het niet!", was hij furieus. "Het dossier bulkt van de tegenstrijdigheden en is onvoldoende hard. Er bestaat een vermoeden van onschuld, dus vraag ik de vrijspraak voor mijn cliënt."



Het vonnis wordt uitgesproken op 27 oktober.