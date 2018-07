Man (64) rijdt zijn ex (38) met opzet frontaal aan: "We moesten allebei sterven" VDBS-DBS

25 juli 2018

14u11

Bron: Eigen berichtgeving 8 Een 64-jarige man is gisterochtend frontaal ingereden op zijn 38-jarige ex-vrouw. Zij was als postbode bezig met haar ronde. De twee raakten lichtgewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak.

Marc P., een 64-jarige man uit Buggenhout en zelf oud-postbode, reed iets voor 10 uur frontaal in op zijn ex op de Maldersesteenweg. De vrouw werkt voor Bpost en was op dat moment bezig met haar ronde.

"Het was een enorme klap", zegt buurtbewoner Rudy De Kinder. "Hij moet geweten hebben dat ze net dan in de Malderstesteenweg pakketjes aan het leveren was. Zij kwam uit de richting van Sint-Jozef, Marc uit de richting van Malderen. Volgens mij had hij het gepland, want toen de politie hem arresteerde riep hij dat het de bedoeling was dat ze allebei stierven bij het ongeval. Gelukkig is hij niet in zijn opzet geslaagd."

Vechtscheiding

"De aanleiding en het motief zijn op dit moment nog niet duidelijk", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. Maar De Kinder vermoedt dat een vechtscheiding aan de basis ligt van het lugubere ongeval. "Nadat ze uit elkaar gingen, is Marc verhuisd naar Buggenhout. Ik denk dat hij het haar kwalijk neemt dat ze alles van hem heeft afgenomen en dat hij ten einde raad was. Ik ken Marc goed, hij is jarenlang mijn postbode geweest. Ik vond hem wel een rare snuiter, maar ik had nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn."

Het parket kon de twee gisteren nog niet verhoren. Bpost is op de hoogte van het incident, maar wenste geen commentaar te geven.