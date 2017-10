Man (60) verlaat woning van dochter in Antwerpen, sindsdien is hij spoorloos HA

16u38

Bron: Federale Politie 0 Federale Politie De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Enver Taner. De 60-jarige man verliet gisteren rond 17.30 uur de woning van zijn dochter aan het Stuivenbergplein. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Taner is slank gebouwd. Hij heeft kort grijs haar, bruine ogen en een licht gebruinde huid. De man heeft een grijze baard en draagt een bril. Hij loopt langzaam en kan verward overkomen. Mogelijk verblijft hij in de buurt van het Eilandje.



Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas, een donkerblauwe lange broek, een zwart/wit hemd en zwarte schoenen.



Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.