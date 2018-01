Man (60) overleden bij brand in Schaarbeek srb vdbs

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 2 Mark Baert Een 60-jarige man is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een brand in de Maurice Maeterlincklaan in Schaarbeek (Brussel).

"De man was ernstig geïntoxiceerd door de rook. De brandweer heeft nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer van Brussel. "De brand brak uit rond 3.30 uur uit in een appartementsgebouw. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Op de eerste en tweede verdieping is er veel rookschade. Niemand anders raakte gewond."

Mark Baert Het appartement waar de man woonde.