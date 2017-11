Man (54) riskeert tien jaar cel voor wurgpoging en terreur tegen vrouwen Birger Vandael hr

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 Thinkstock De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank vorderde vandaag een celstraf van 10 jaar voor een 54-jarige man uit Lommel die terechtstond voor een wurgpoging bij een vriendin en wegens terreur tegen hetzelfde slachtoffer en een buurvrouw.

De man zou de vrouwen onder druk hebben gezet om bankrekeningen te openen, zodat zijn broer vanuit de gevangenis er gelden op kon storten. Hij zou andere personen tot druggebruik hebben aangezet en hij runde zelf een drugshandeltje. De verdediging betwistte het merendeel van de tenlasteleggingen.

De 54-jarige man uitte bedreigingen en gebruikte geweld tegen een 22-jarige buurvrouw en zijn vriendin. De feiten speelden zich af op 11 en 13 april 2017. De buurvrouw moest van hem coke gebruiken. Zijn vriendin werd geslagen en geschopt in het bankkantoor. Met de riem van haar jas had hij haar willen wurgen. Ze verloor even het bewustzijn. Sinds de feiten zit de man achter de tralies.