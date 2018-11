Man (53) komt om tijdens echtelijke ruzie met partner in Laken

23 november 2018

Een 53-jarige man die gisteren dood werd aangetroffen in een woning aan de Stalkruidlaan in Laken, is om het leven gekomen tijdens een echtelijke ruzie met zijn partner, meldt het Brusselse parket. Die partner, geboren in 1986, is opgepakt en na ondervraging door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag.