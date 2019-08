Man (50) kritiek na zwaar ongeval op kermisachtbaan LH

10 augustus 2019

13u59

Bron: Sudinfo 5 Op een kermis in de Luikse stad Hoei is gisterenavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij volgens getuigen met zijn hoofd meerdere buizen raakte. Het incident gebeurde op de attractie ‘Roller Coaster’.

Het slachtoffer is een 50-jarige man uit Hoei met een lichamelijke en motorische handicap. Hij bevond zich alleen in het laatste karretje van de attractie. Dat schrijven verschillende Franstalige kranten.

Toen zijn ritje op de achtbaan bezig was, zou de man rechtgestaan zijn. Zijn hoofd raakte daarbij een of meer metalen staven, waardoor hij het bewustzijn verloor en een schedelletsel opliep. De man kreeg ook een hartaanval.

Een verpleegster die ter plaatse was op de kermis, gaf hem de eerste hulp. Vervolgens werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De attractie is voorlopig gesloten. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.