Man (48) steekt partner (62) dood in Meise VDBS

22 februari 2018

10u32 0

Een 48-jarige man uit Rixensart heeft deze ochtend zijn 62-jarige partner vermoord met een messteek na een echtelijke ruzie. De steekpartij vond plaats in de Leon Fischerlaan in Meise. "De 48-jarige verdachte werd opgepakt en zal later vandaag worden verhoord. Het labo en een wetsdokter zijn ter plaatse", zegt het parket Halle-Vilvoorde.

Straks meer