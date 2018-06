Man (48) slaat persoon achter hem aan kassa neer: slachtoffer in levensgevaar bvb

28 juni 2018

Bron: L'Avenir 4 Een 48-jarige man heeft gisteren in Faimes, in de provincie Luik, een man neergeslagen in de rij aan de kassa van een supermarkt. Het slachtoffer is nog steeds in levensgevaar. Het parket van Luik eiste een arrestatiebevel tegen de dader.

Eerder in de winkel had de 48-jarige man zich al druk gemaakt in een verkoopster die voor hem een brood had gesneden. Aan de kassa viel het diezelfde werkneemster op dat het brood niet meer bij zijn boodschappen lag. Zij wees hem erop dat hij brood toch moet betalen, omdat hij het aangeraakt had. De veertiger begon zich opnieuw op te winden.

De man achter hem in de rij probeerde hem te kalmeren, maar daarop kreeg hij een slag op het hoofd. Het slachtoffer viel op de grond en bewoog niet meer. In het ziekenhuis bleek dat hij een hersenschudding opliep met daarbovenop nog een hersenbloeding. Volgens het parket van Luik is het slachtoffer nog steeds in levensgevaar.

De dader werd gefilmd tijdens de feiten. Hij vluchtte weg met de auto, maar zijn nummerplaat kon herkend worden op de bewakingsbeelden. Daardoor kon hij gearresteerd worden bij het huis van zijn moeder.