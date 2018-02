Man (48) met rijverbod ramt met gestolen quad politiecombi, heeft drugs op zak én is onder invloed mvdb

16 februari 2018

16u51

Bron: Belga 0 Een patrouille van de lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft afgelopen nacht de achtervolging moeten inzetten op een quad, die aan een hoge snelheid door de Heggebossenweg in Tessenderlo reed.

Rond middernacht vluchtte de bestuurder van de quad weg en kwam daarbij in botsing met een politievoertuig. De quad kantelde. De bestuurder zat met een levenslang rijverbod. De quad bleek bovendien gestolen, maakte de politie vandaag bekend.

Door de botsing met het politievoertuig kantelde de quad. De bestuurder wilde vervolgens te voet wegvluchten. De politie kon de verdachte onderscheppen en overmeesteren. Hij had een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Bij een drugtest bleek dat hij ook onder invloed van drugs met de quad had gereden.

Het ging om een 48-jarige man uit Diest.

De politie van de zone Heusden-Zolder kwam de vaststellingen doen van de aanrijding met alleen stoffelijke schade. De quad was in juli 2017 in Halen gestolen.