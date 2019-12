Man (47) dood aangetroffen met een of meerdere kogels door het hoofd HR

24 december 2019

10u02

De federale politie heeft een moordonderzoek geopend nadat in de Henegouwse gemeente Courcelles een lichaam van een man (47) is ontdekt met een of meerdere kogels door het hoofd.

De procureur des Konings wil momenteel niet meer zeggen over het overlijden. Het parket van Charleroi bevestigt wel de berichtgeving van Sudpresse over de moord. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen zaterdag bij hem thuis gevonden in de rue de Trazegnies.



Mogelijk gebeurde de moord al enkele dagen eerder. Zaterdag zou een bekende van het slachtoffer zich zorgen gemaakt hebben, omdat er al enkele dagen niets meer vernomen was. Daarop ging een familielid en de politie ter plaatse, waarna de lugubere ontdekking volgde.



Volgens buren woonde het slachtoffer er nog maar sinds enkele maanden, en was het een zeer discrete man.