Man (45) randt opnieuw jongen aan op bus: "Hij legde meteen zijn hand op geslachtsdelen"

Birger Vandael

10 oktober 2018

11u16

Bron: Eigen berichtgeving 18 Een man (45) uit Herk-De-Stad heeft tussen september 2016 en mei 2017 verschillende malen een minderjarige jongen aangerand op de bus van Hasselt naar Lommel. Beklaagde werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten op de bus en bij de volleybalclub.

De procureur vorderde vanochtend voor de correctionele rechtbank van Haaselt aanvankelijk vier jaar cel, maar nadat hij de beklaagde had gehoord, wil hij een deskundige aanstellen.

Strelen

Volgens het openbaar ministerie mag de man van geluk spreken dat het zo lang duurde vooraleer er aangifte werd gedaan. “Drie dames die op dezelfde bus zaten, zagen hem opstappen en zich naast de jongen zetten. Hij legde meteen zijn hand op het bovenbeen en de geslachtsdelen van de jongen. Het strelen herhaalt zich een paar keer. De dames waren heel zwaar aangedaan door wat ze zagen, maakten foto’s en stapten hiermee naar de politie. Op camerabeelden vanop de bus was duidelijk te zien dat beklaagde zich vergreep aan het slachtoffer.”

Toen de ouders van de jongen werden ingelicht, verwezen ze meteen naar het verleden. “Volgens de vader waren ze al in het najaar op de hoogte gebracht van de feiten, waarop ze meteen contact opnamen met de school en de beschutte werkplaats waar hij werkte. Er werden veiligheidsmaatregelen genomen”, legt de procureur uit. Klaarblijkelijk hield dit beklaagde niet tegen. “De jongen had duidelijk gemaakt dat hij dit gedrag niet leuk vond en legde af en toe zelfs de hand van de veertiger terug, maar die kon zijn losse handjes nooit lang bedwingen. Bovendien had hij het slachtoffer ook enkele berichtjes gestuurd waarin hij vertelde dat hij hem miste.”

Licht zwakzinnig

In het verleden werd beklaagde door het hof van beroep reeds veroordeeld tot achttien maanden cel met probatie voor gelijkaardige feiten bij minderjarige jongens en het bezit van kinderporno. De verdediging wees erop dat beklaagde licht zwakzinnig is. Beklaagde kon ook geen zinnige uitleg geven voor zijn gedrag. Er werd een milde toepassing van de strafwet gevraagd. De procureur had het daar moeilijk mee: “De enige mogelijkheid om het probleem op te lossen is een residentiële opname”, zei hij, waarna hij zijn vordering van vier jaar cel en 1.600 euro boete veranderde in de aanstelling van een deskundige. Vonnis op 24 oktober.