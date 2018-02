Man (45) belt ’s nachts elf vrouwen op met dreigende boodschap: negen maanden cel met uitstel Birger Vandael

20 februari 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 45-jarige man uit Houthalen is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van negen maanden met uitstel, nadat hij tussen 25 juni 2014 en 24 februari 2015 elf vrouwen uit het hele land opbelde met een dreigende boodschap. Eén vrouw kreeg de man maar liefst 77 keer aan de lijn.

De beklaagde sloeg doorgaans ’s nachts toe. Hij zei tegen de slachtoffers dat hij hen en hun familie iets ging aandoen indien ze de politie zouden verwittigen. Anderen kregen te horen dat de man net uit de gevangenis kwam en een wapen had gekocht, of dat ze eraan gingen als ze niet zouden opnemen. De Houthalenaar dreigde er zelfs mee om familieleden van de vrouwen “tussen te pakken” als ze niet met hem zouden afspreken. Eén vrouw kreeg te horen dat haar vriend vermoord zou worden en dat er met haar iets zou gebeuren indien zij haar telefoon niet opnam. Ook twee minderjarige vrouwen werden slachtoffer. “Het is duidelijk dat de rust en privacy van de slachtoffers erg verstoord werden”, luidt het vonnis.

De man vertelde tegen de rechter dat hij niet wist dat hij de vrouwen had opgebeld omdat hij onder de medicatie zat. Hij had het immers moeilijk om de dood van zijn moeder te verwerken.

Schizofrene stoornis

Uit onderzoek van de gerechtspsychiater blijkt dat de man al jaren aan een schizofrene stoornis lijdt. Hij heeft nood aan begeleiding en therapie. Omdat hij ook een gunstig strafverleden heeft, komt hij nog in aanmerking voor een straf met uitstel. Hij moet wel actief begeleiding volgen, zijn medicijnen nemen en alle voorwaarden naleven. Volgens de dokter is het risico op herval dan zeer klein. Ook de boete van 600 euro werd met uitstel uitgesproken. De proefperiode loopt telkens drie jaar. Wel moet beklaagde de onderzoekskosten betalen, goed voor 865,18 euro.

Drie vrouwen stelden zich burgerlijke partij. De man moet één vrouw een bedrag van één euro betalen en twee vrouwen krijgen van hem 750 euro.