Man (44) uit Hasselt en zijn hond sinds zondag vermist

11 juli 2018

16u42

Bron: Federale politie 69 De politie vraagt om uit te kijken naar de 44-jarige Jan Minsen. De man werd afgelopen zondag voor het laatst gezien in Hasselt. Hij vertrok daar samen met zijn zwarte herdershond en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Minsen verplaatst zich met een donkerbruine bestelwagen FIAT Talento met nummerplaat 1-SYF-264.

De veertiger is normaal gebouwd en 1,67 meter groot. Hij heeft kort zwart haar en een stoppelbaard. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een lichtblauw T-shirt, een donkerbruine ¾-broek en sandalen.

Hij heeft medische zorgen nodig.

Ook aan Jan zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om zo zijn naasten gerust te stellen.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.