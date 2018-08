Man (43) uit Tienen komt om bij ongeval in Dormaal Christian Hennuy

11 augustus 2018

10u47

Vanmorgen omstreeks 5.30 uur gebeurde er een dodelijk ongeval in Dormaal, deelgemeente van Zoutleeuw, op de Grote Steenweg tussen Sint-Truiden en Tienen. De bestuurder, een 43-jarige man uit Tienen, overleed ter plaatse.

Bij het ongeval was geen andere wagen betrokken, meldt de Leuvense parketwoordvoerster Helene Tops. "De man heeft de controle over het stuur verloren, is met zijn voertuig van de weg geraakt en vervolgens tegen een verkeersbord gereden. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen van overdreven snelheid noch van alcoholgebruik", aldus Tops.

De politie van de zone Landen en Tienen kwam ter plaatse, evenals de brandweer en de MUG Sint-Truiden. Het verkeer werd in goede banen geleid door twee ploegen van de politie Landen. Rond 9.30 uur kon het verkeer weer normaal door.- Christian Hennuy

