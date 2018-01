Man (43) uit Harelbeke al bijna vijf maanden vermist HA

31 januari 2018

16u07

Bron: Federale Politie 4 De politie is op zoek naar Brahim Hammouche. De 43-jarige man verliet op maandag 4 september 2017 zijn woning in Harelbeke. Sindsdien is hij spoorloos.

Brahim is zwaargebouwd en 1,77 meter groot. Hij heeft zwart haar. De veertiger spreekt Arabisch en kent enkele woorden Nederlands en Frans. Hij heeft een onverzorgd voorkomen en heeft hulp nodig. De kans bestaat dat de man in het daklozenmilieu vertoeft, meldt de politie in een opsporingsbericht.

Heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30 300 of via dit antwoordformulier.