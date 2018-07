Man (38) die met schroevendraaier in hals werd gestoken, is overleden Sander Bral

17 juli 2018

15u55

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 2 De 38-jarige man die gistermiddag in de Rupelgemeente Niel in de hals werd gestoken met een schroevendraaier, is deze middag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.

Een 32-jarige verdachte kon nog dezelfde dag worden gearresteerd op de Kioskplaats in het Antwerpse district Hoboken. Zijn aanhouding voor moord werd vandaag bevestigd door de onderzoeksrechter. Hij ontkent dat het zijn bedoeling was om het slachtoffer te doden.

De verdachte trok rond 15.30 uur naar de woning van zijn ex-vriendin, met wie hij ruzie had. Toen hij naar binnen wilde gaan, werd hij tegengehouden door het slachtoffer, dat met zijn ex bevriend was.

"Reflex"

De verdachte zou eerst twee klappen hebben moeten incasseren, waarna hij uithaalde met een zakmes (waar de schroevendraaier onderdeel van is. red.) dat hij altijd bij zich draagt. "Hij reageerde in een reflex en stak die man zonder te kijken in de hals. Van enige intentie tot doden was nooit sprake", zegt zijn advocaat Sahil Malik.

De verdachte werd aangehouden voor moord en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Hij was nog maar acht maanden op vrije voeten na een veroordeling tot 37 maanden cel, waarvan één jaar effectief, voor diefstal.

"Er wordt onderzocht of het incident druggerelateerd is", klinkt het bij het Antwerpse parket.