Man (37) rijdt onder oplegger en sterft Tom Vierendeels

10u40

Bron: eigen berichtgeving 0 Tom Vierendeels . Een 37-jarige man uit Lennik is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een tragisch ongeval op de Gustaaf Van der Steenstraat in Lennik. De man kwam uit de richting van Sint-Pieters-Leeuw gereden toen hij met zijn Audi onder de oplegger van een vrachtwagen terechtkwam.

De trucker van het transportbedrijf dat op die locatie is gelegen, was op de weg aan het manoeuvreren om de oplegger te parkeren en stond op het moment van de feiten dwars over de rijbaan. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam jammer genoeg te laat.

De trucker zelf was enorm aangeslagen door de feiten en werd door een ziekenwagen in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige en een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek. Ook de federale wegpolitie verleende de lokale politie bijstand bij de vaststellingen. Hierdoor bleef de straat een tijdlang volledig afgesloten.

Tom Vierendeels .