Man (37) had relatie met 15-jarige dochter van oldtimervrienden Birger Vandael

12u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Een 37-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode riskeert twee jaar cel voor aanranding van de eerbaarheid zonder geweld. Hij had een relatie met een 15-jarig meisje dat hij kende omdat hij net als haar ouders een fervent bezoeker was van oldtimermeetings. “Hij was bijna kind aan huis bij de familie”, aldus de raadsman van beklaagde.

In 2003 kocht de familie van het slachtoffer een Corvette. Daarmee werd de passie voor oldtimers definitief aangewakkerd. “Er zat toen al een kinderstoeltje in die wagen. Het meisje dat erin zat, bleef altijd meegaan naar meetings en shows van oldtimers en werd een fervente fotografe op deze bijeenkomsten”, klonk het bij de burgerlijke partij. “Het was een hobby die de familie gemeenschappelijk had met de beklaagde. Op een bepaald moment kwam hij het meisje tegen. Zij was intussen vijftien jaar. Uiteindelijk ging men over van onschuldig handje vasthouden tot seks. Dat zou drie keer gebeurd zijn, de laatste keer op 27 maart 2015. Bovendien werden er intieme foto’s uitgewisseld”, legde de procureur uit. Hij vorderde een celstraf van 24 maanden, maar kon zich vinden in probatievoorwaarden.

Getraumatiseerd

De burgerlijke partij benadrukte de impact die de feiten hadden op het meisje. “Ze was verliefd op hem en was verdrietig toen de man ontkende dat er iets was gebeurd.” De advocaat van de beklaagde benadrukte dat het om een relatie in alle oprechtheid ging. “Alle begrip dat het meisje getraumatiseerd is, maar volgens mij is dat meer door het strafrechtelijk vervolg, dan door de feiten op zich. Ik vraag een opschorting, of op zijn minst een forse herleiding van de straf.”

Dat het leeftijdsverschil zo groot was, lag toch gevoelig bij de andere partijen. “Op die leeftijd kan je jonge meisjes wel degelijk manipuleren”, klonk het. “Het is ook niet zo dat de man toen negentien was. Hij was een dertiger en dat is toch iets anders”, vervolledigde de procureur. Ondanks de gemeenschappelijke hobby, zorgde de onderzoeksrechter er inmiddels voor dat beklaagde niet meer opduikt in de buurt van het slachtoffer. Het vonnis volgt op 4 januari.