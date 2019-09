Man (36) dood aangetroffen op parking Chinese ambassade in Brussel: “We willen waarheid kennen” Hans Renier

25 september 2019

18u49 4 Binnenland Het parket heeft een bizar overlijden op de parking van de Chinese ambassade in Brussel onderzocht. Daar werd een Bulgaarse man (36) dood aangetroffen. “Ik geloof niet dat het zelfdoding is”, zegt schreeuwt zijn moeder uit. Nochtans is dat volgens het parket wel zo. “De zaak is geseponeerd”, bevestigt een parketwoordvoerder aan HLN. “Maar hoe hij daar terechtkwam, daar hebben we geen idee van.”

De man werd op 17 september gevonden op de parking van de Chinese ambassade in Brussel. Het slachtoffer is Iskren Yordanov (36). Die woonde volgens Bulgaarse media in Duitsland, waar hij werkte in de bouw. Op 13 september vertelde hij aan zijn moeder Elena Docheva, die in Bulgarije woont, dat hij naar Brussel zou reizen.



Twee dagen later hoorde Elena haar zoon opnieuw. “Hij belde toen dat hij wat problemen had met Pakistani’s en hulp zocht.” De laatste woorden die ze hoorde tijdens het telefoongesprek waren ‘Ik weet niet of...’ en daarna werd de verbinding verbroken en had ze geen contact meer met haar zoon. “Zijn vriendin, met wie hij in Brussel was, zegt dat ze hem het laatst heeft gezien aan het Noordstation”, aldus nog de moeder.

Camerabeelden

Pas op 20 september kreeg de vrouw meer nieuws over haar zoon. Toen stond de Bulgaarse politie aan de deur. Om te vertellen dat Iskren overleden was door zelfdoding. “Ik ben 100 procent zeker dat dit niet kan”, zegt de vrouw in een Facebookpost die al meer dan 6.500 keer gedeeld is. Ze roept op de post verder te delen in de hoop antwoorden te vinden op de vragen die ze heeft over de dood van haar zoon.

Volgens het Brusselse parket is het nochtans duidelijk. “Zelfdoding”, zegt een woordvoerder. “Het labo is ter plaatse geweest, net als een wetsdokter. Er zijn camerabeelden. Het onderzoek is afgesloten. De zaak is geseponeerd.” Hoe de man op de parking van de Chinese ambassade terechtkwam, is niet duidelijk “Ik heb er geen idee van”, vervolgt de woordvoerder. “Ook over het motief weet ik niets.”

“Waarheid zoeken”

De familie van Iskren Yordanov (36) is ongerust dat de waarheid niet aan het licht zal komen. Ze zijn ervan overtuigd dat nog veel zaken rond de dood onduidelijk zijn, en willen die opgehelderd zien. “We zullen blijven zoeken tot we de volledige waarheid kennen”, verklaren ze in de Bulgaarse pers. “Het is een bizarre zaak, omdat het lichaam gevonden is op Chinees grondgebied.” Dat laatste klopt echter niet.

Belgisch grondgebied

Het is een wijdverspreid misverstand dat ambassades kleine stukjes grondgebied zijn die door het gastland zijn afgestaan. De Chinese ambassade in ons land is dus Belgisch grondgebied. De verwarring zit in de onschendbaarheid van ambassades en diplomaten. Het gastland mag in ambassades dus niet controleren of arresteren. Het idee hierachter is dat diplomaten zo vrij hun werk kunnen doen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.