Man (35) overleden na ongelukkige val in kanaal in Halle

Rob Van herck kv

28 mei 2018

18u28

Bron: VTM NIEUWS, Belga

Een 35-jarige man is deze namiddag overleden na een val in het kanaal Brussel-Charleroi in Halle. Dat bevestigt brandweer Vlaams-Brabant zone West aan VTM NIEUWS. Het zou gaan om een ongeval, en niet om zelfdoding.