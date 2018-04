Man (34) sterft bij arbeidsongeval in composteringsbedrijf in Roeselare

Hans Verbeke

13 april 2018

14u48

Bron: Eigen berichtgeving

Bij een arbeidsongeval in het composteringsbedrijf Sterckx, langs de Kachtemsestraat in Roeselare, is vrijdagvoormiddag een man van 34 uit Wervik om het leven gekomen.