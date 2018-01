Man (34) die dood gevonden werd op oprit stierf aan onderkoeling BBO & FT

12u56

Bron: Eigen berichtgeving 2 Bart Boterman De vader vond zijn zoon van 34 levenloos op de oprit van hun boomkwekerij in Oostkamp. De man die op nieuwjaarsdag dood werd teruggevonden op een oprit in het West-Vlaamse Oostkamp, stierf aan onderkoeling. Dat zegt het parket van Brugge, dat verder geen commentaar kwijt wil. Van een verdacht overlijden is dus geen sprake.

In de Gevaartestraat in Oostkamp vond vader Goossens, van de gelijknamige boomkwekerij, zijn zoon van 34 op nieuwjaarsdag levenloos op de oprit. De man woonde in het huis naast dat van zijn ouders en had oudejaarsavond nog samen met zijn moeder en vader gevierd. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden en stuurde het afstappingsteam, de wetsdokter en het labo ter plaatse. Het lichaam vertoonde op het eerste gezicht geen uiterlijke kenmerken van geweld, maar een autopsie moest uitsluitsel brengen. Die toonde dat Adriaan Goossens een natuurlijke dood stierf.

Volgens de vader zou zijn zoon zich niet goed gevoeld hebben toen hij in bed lag en wilde hij nog zijn ouders verwittigen. Dat zegt hij alvast aan Het Nieuwsblad. Van overmatig drankgebruik of drugs zou geen sprake zijn.