Man (31) steekt zijn vriendin (32) dood tijdens ruzie Jef Van Nooten

18u39

In de Monseigneur Heylenstraat in Kasterlee, Antwerpen, heeft een man vanochtend zijn vriendin om het leven gebracht. Hij verwondde haar met een mes tijdens een ruzie in de woning.

De man van 31 bracht zijn vriendin, 32 jaar, zelf nog naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Herentals, maar daar overleed ze aan haar verwondingen. De man werd opgepakt.

Een autopsie wees uit dat de vrouw één messteek had gekregen. Het labo voerde intussen een onderzoek uit in de woning van het koppel dat niet getrouwd was, maar wel samenwoonde. Volgens het parket hadden ze samen twee kindjes, van twee en zes jaar oud. De dienst slachtofferhulp heeft zich over hen ontfermd.

