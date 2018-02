Man (31) die naaktfoto's uitwisselt met Brits meisje (16) krijgt celstraf met uitstel hr

05 februari 2018

18u40

Bron: Belga 0 Een 31-jarige man uit Bocholt is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden met uitstel. Bijna vijf jaar geleden wisselde hij naaktfoto's uit met een Brits meisje van net 16 jaar. De zaak ging aan het rollen nadat de ouders van het meisje klacht indienden tegen de man bij Interpol.

In 2013 geraakte de man via de site Tumblr aan de praat met mensen die net zoals hij aan zelfverminking deden. Onder hen ook enkele toen minderjarige meisjes uit onder meer de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Oostende. Het klikte zeer goed tussen de man en het toen vijftienjarige Britse meisje.

Na haar zestiende verjaardag kregen de gesprekken een meer seksueel tintje en werden er naaktfoto's uitgewisseld. Als verjaardagscadeau stuurde hij haar een kaart en enkele knipmessen. Hij stelde ook voor om elkaar te ontmoeten in Londen maar dat werd door de ouders van het meisje belet nadat ze de gesprekken tussen hun dochter en de Belg op haar computer vonden. Daarop legden ze een klacht neer tegen de Belg bij Interpol in Manchester.

Verjaardagscadeau

Volgens de procureur zette hij de meisjes onder druk om naaktfoto's uit te wisselen. Als ze niet op zijn verzoek ingingen, dreigde hij ermee om zichzelf te verminken of uit het leven te stappen. Zijn advocaat ontkende tijdens de behandeling van de zaak die chantage. Net als de meisjes zat zijn cliënt in een kwetsbare periode waarin hij zich niet goed voelde. Ook de messen die zijn client als verjaardagscadeau stuurde moeten op die manier gezien worden. Het meisje kreeg die twee knipmessen om te gaan klimmen nadat ze beloofde dat ze de messen niet zou gebruiken om zichzelf te verwonden. Omdat het meisje duidelijk liet weten dat ze blij was met de messen, is er volgens de rechter geen sprake geweest van dwang om naaktfoto's uit te wisselen.