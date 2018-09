Man (29) riskeert 4 jaar cel voor verkrachtingspoging en bestelen van hetzelfde slachtoffer TTR

Bron: Belga 2 Een 29-jarige man uit Oudenaarde, die niet aan zijn proefstuk toe is, riskeert vier jaar celstraf voor een verkrachtingspoging in Hasselt en het bestelen van hetzelfde slachtoffer in de nacht van 25 op 26 augustus 2017 en een inbraak begin februari 2018. De man kon worden opgespoord na een getuigenoproep in het VTM-opsporingsprogramma "Faroek". Op het ogenblik van de feiten was de man na penitentiair verlof niet naar de gevangenis teruggekeerd. Hij zit momenteel in hechtenis. Het slachtoffer, dat emotioneel reageerde, woonde met haar advocate de zitting bij.

De man was in het verleden al bij de jeugdrechter moeten verschijnen wegens aanrandingen van minderjarigen onder de zestien jaar. Op zijn achttiende kreeg hij zeven jaar cel voor een reeks diefstallen met geweld, waaraan de slachtoffers blijvende gevolgen overhielden.

De man verklaarde vandaag dat hij met de verkrachtingspoging in de Mouterijstraat niets te maken had. Ook het stelen van de handtas en gsm van de vrouw ontkende hij. Een inbraak bij een man in Sint-Truiden, waar hij een leesbril, muts en trui jatte, bekende hij wel. "Waarom zou ik een handtas en gsm stelen, als ik een grote som cash en verschillende gsm's op zak had, toen ik ben aangetroffen. Ik heb deze dame, die ik met haar vriend in een shishabar had leren kennen, enkel willen helpen. Ze was alleen achtergebleven na een ruzie met haar partner. Ik stelde haar voor een taxi te betalen, maar dat vond ze te duur. Ze wilde 's ochtends aan het station de bus naar Lommel nemen en ik heb haar tot aan het station begeleid", was zijn verhaal. Hij was naar eigen zeggen weggelopen, omdat hij geseind stond.

Onderzoek

Volgens de openbare aanklager had de beklaagde het slachtoffer tijdens de wandeling naar het station proberen verkrachten. Een getuige hoorde rond 6 uur een jongedame schreeuwen om hulp, en zag in de ochtendschemering hoe een man een vrouw tegen de grond trok.

"Toen de politie ter plaatse kwam, was het slachtoffer hysterisch en weende ze. De wijkagent sloeg wel mea culpa, omdat hij de kleding van het slachtoffer niet in beslag had genomen. De agent had het die ochtend heel druk onder meer door een dronken dame die het commissariaat was binnengebracht. De getuige had gezien hoe het slachtoffer klappen kreeg. Ze kon weglopen en zich verstoppen aan de inrit van de moskee. Beklaagde kon haar niet meer terugvinden en vluchtte weg. Beklaagde doet zich voor als vriendelijke en sociale man, maar hij verandert in een vingerknip," aldus het openbare ministerie.

De verdediging hekelde het gebrekkige onderzoek, namelijk het niet onderzoeken van haar kleding. De agent was dat vergeten door de hele commotie op het kantoor door de binnengebrachte zatte vrouw.

De rechtbank doet op 1 oktober uitspraak.