Man (28) tekent beroep aan, maar ziet straf voor politiegeweld meer dan verdubbeld PLA

24 oktober 2018

11u33

De 28-jarige Zakaria Afraz is veroordeeld tot 7 jaar cel voor geweld tegen de Antwerpse politie. Het Antwerpse hof van beroep heeft zijn straf van eerste aanleg (40 maanden) meer dan verdubbeld. De man is ook onmiddellijk aangehouden. Afraz was tot drie keer toe op een barricade van de politie ingereden.

De feiten dateren van de nacht van 8 op 9 april 2016. Toen kreeg de Antwerpse politie een melding van een ANPR-camera. Een VW Polo die in Vosselaar was gestolen, was voorbij de camera gereden. De auto was op 6 april ook gezien bij een gewapende overval op frituur Delux in Hoboken.

De politie ging in de achtervolging. In de Balansstraat negeerde chauffeur Zakaria Afraz., die geen rijbewijs heeft, een eerste keer een bevel van de politie. Hij stoof plankgas weg. Als passagier zat ook zijn 21-jarige broer Yassine in de wagen.

Er volgde een wilde achtervolging waarbij Zakaria Afraz alle verkeersregels aan zijn laars lapte: hij reed in de verkeerde richting, over het voetpad en soms zelfs met gedoofde lichten. Bij één blokkade reed Zakaria Afraz een politiecommissaris over het been.

De politie vuurde verschillende keren op de vluchtauto. Zakaria Afraz werd drie keer geraakt in het hoofd, de rug en de zij, maar hij overleefde de schotwonden. Aan de Haantjeslei werd hij uiteindelijk overmeesterd. Zijn broer Yassine A. was dan al uit de wagen gesprongen maar werd later gearresteerd. Bij een huiszoeking werd bij Afraz thuis een stroomstootwapen gevonden.

Verdubbeld

In eerste aanleg legde de rechtbank Zakaria Afraz 40 maanden celstraf op voor het geweld tegen de politie. De man tekende beroep aan maar dat is hem slecht bekomen. Het openbare ministerie vorderde maar liefst 7 jaar cel voor zijn geweld tegen de politie.

Die vordering werd vanmorgen gevolgd door de rechters van het hof van beroep. Zakaria Afraz wordt veroordeeld tot 7 jaar cel. De man zit momenteel in de cel voor andere feiten maar de rechter sprak toch zijn onmiddellijk aanhouding uit om deze zware straf uit te zitten.

De jongere broer Yassine (21) werd eerder al tot 30 maanden cel veroordeeld voor de overval op het frituur Delux in Hoboken.