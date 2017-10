Man (28) overlijdt nadat hij uit auto wordt geslingerd Ronny De Coster

03u15

Bron: eigen berichtgeving 1 Ronny De Coster Op de Gewestweg N60 (weg Ronse-Oudenaarde) in het Oost-Vlaamse Leupegem is gisterenavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 28-jarige automobilist uit Maldegem reed met zijn personenwagen in de richting Oudenaarde, toen hij net voor het kruispunt van de gewestweg N60 en de Schorisseweg de controle over het stuur verloor.

De auto week rechts van de weg af, botste tegen een bakstenen paaltje en sloeg daarna een paar keer over de kop. De bestuurder werd daarbij uit zijn wagen geslingerd en kwam op het wegdek terecht.

Ter plaatse overleden

Een ambulance- en MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde snelden nog ter plaatse, maar voor de chauffeur kwam alle hulp te laat. Hij was ter plaatse overleden. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurt een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden van de dodelijke crash te onderzoeken.

Op de Gewestweg N60 moet het verkeer in de richting Oudenaarde voorlopig over één rijstrook. De Schorisseweg richting Maarkedal is afgesloten voor al het verkeer.