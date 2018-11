Man (28) die joggende dokteres (42) in autokoffer stopte en wagen in Samber deed verdwijnen, is al eerder veroordeeld voor geweld mvdb

05 november 2018

20u30

Bron: Belga 28 De man die verdacht wordt van de dood van jogster Wivinne Marion (42) in Boninne (Namen) werd in 2015 al eens veroordeeld voor onder meer slagen en verwondingen. Verdachte Xavier Van Dam (28) kreeg toen eveneens een straf opgelegd wegens het bezit van verdovende middelen, meldt het parket van Namen deze avond.

De politie werd op de ochtend van Allerheiligen verwittigd door een landbouwer die vanop zijn akker had gezien hoe de verdachte de jogster tegenhield, haar sloeg en haar in de koffer van zijn wagen stopte. Dit gebeurde op zo’n 500 meter van de nieuwbouwvilla waar Wivinne, arts van beroep, met haar echtgenoot en hun twee jonge kinderen woonde. De politie sloeg meteen groot alarm. Alle hoop werd in de kiem gesmoord toen de Civiele Berscherming een uur later de auto aantrof in de Samber ter hoogte van Flawinne (Namen).De wagen werd uit het water gehaald en in de koffer zat het levenloze lichaam van Wivinne Marion.

Van Dam afkomstig uit Flawinne, werd opgepakt. Hij ontkent de feiten en zegt dat hij zich niets meer herinnert. De raadkamer van Namen spreekt zich morgen uit over de verlenging van zijn aanhoudingsmandaat.



Het parket van Namen maakte vandaag bekend dat de man al eerder met het gerecht in aanraking is gekomen. In november 2014 brak hij binnen in het huis van een buurvrouw terwijl hij onder invloed en in het bezit was van drugs. Hij sloeg de buurvrouw ook. De rechtbank veroordeelde hem in 2015 tot 120 uur werkstraf.