Man (27) sterft bij uitzetting uit zijn huurwoning in Roeselare Hans Verbeke

08 mei 2018

12u42

Bron: Roeselare 513 In Roeselare is maandag rond de middag een man van 27 gestorven toen hij door de politie en een deurwaarder uit zijn huurwoning werd gezet.

De deurwaarder die langs ging bij de man in de Mezenstraat, had bijstand gevraagd van de lokale politie omdat de bewoner buiten zinnen was van woede. Kort nadat de inspecteurs hem in de boeien hadden geslagen, zakte hij ineen en overleed ter plaatse. Een autopsie zal nu moeten duidelijk maken waar de man precies aan is overleden.