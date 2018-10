Man (27) opent vuur op vriendin in Anderlecht HA

19 oktober 2018

15u19

Bron: Belga 0 Een 27-jarige man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging doodslag. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man had woensdag met een vuurwapen op zijn 24-jarige vriendin geschoten, maar raakte haar niet.

Het incident vond plaats in de Dokter Roux-straat in Anderlecht. Volgens La Capitale kreeg het jonge koppel ruzie omdat de 27-jarige I. 's nachts niet naar huis was gekomen. Zijn 24-jarige vriendin zou hem daarop aan de deur gezet hebben, waarop I. een vuurwapen bovenhaalde en in de richting van zijn vriendin schoot. Die belde de politie, waarop I. werd opgepakt.

De twintiger, die al gekend was bij politie en gerecht, werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.