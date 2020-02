Man (26) takelt eigen baby toe met gebroken wijnglas in restaurant Redactie

27 februari 2020

20u30

Bron: Belga 110 Een 26-jarige vader wordt ervan verdacht zijn eigen baby zwaar te hebben toegetakeld met een gebroken wijnglas in een pizzeria in Herstal, in de provincie Luik. De man werd aangehouden voor een poging tot moord, bevestigt het parket van Luik. Het kleine meisje van twee maanden oud is er erg aan toe.

De man, die in Franstalige media Christian wordt genoemd, zou woedend zijn geworden toen hij zag hoe zijn ex-vrouw en dochtertje dinsdagavond uit eten gingen met een vriend. Hij confronteerde het gezelschap ter plaatse, in het restaurant. Daar is de situatie snel geëscaleerd. De man zou een wijnglas van tafel hebben gepakt, dat stuk hebben geslagen en met het gebroken glas in het gezicht van het meisje hebben gestoken. Het kind lag op dat moment in de armen van de vriend. Daarna is de dader gevlucht.

De dag erop gaf hij zichzelf aan bij de politie. De twintiger legde tijdens zijn hoorzitting uit dat hij geschrokken was toen de vriend van zijn ex-vrouw hem confronteerde. Daarom zou hij naar eigen zeggen een glas hebben gegrepen, waarbij hij zijn dochtertje per ongeluk verwondde. De man wordt op dit moment vastgehouden in de gevangenis van Lantin.

Het meisje, Milane, is zwaargewond. Ze werd de nacht na de aanval een eerste keer geopereerd. Volgens het parket van Luik ligt het kind nog steeds in een kunstmatige coma. Haar toestand zou zorgwekkend zijn.