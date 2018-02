Man (26) krijgt kogel in de buik bij schietpartij in Deurne PLA

19 februari 2018

08u31

Bron: Eigen berichtgeving 15 In de buurt van het Arena-zwembad in de Antwerpse districtsgemeente Deurne is zondagavond een 26-jarige man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in de buik geraakt. Hij diende zich achteraf aan in het ziekenhuis.

Het schietincident gebeurde volgens de politie op het kruispunt van de Knyffstraat en de De Sevillastraat. Er werden een viertal schoten gelost. Er werden 9 mm-hulzen aangetroffen. Enkele verdachten vluchtten weg in een auto, nog voor de politie ter plaatse was. De schietpartij heeft mogelijk te maken met een geschil in het drugsmilieu.

Het zwembad ligt niet ver van de straat waar enkele weken geleden pamfletten opdoken met daarop enkele namen en de boodschap "Dood aan informanten".