Man (26) die verdacht wordt van ‘Pokémonmoord’ moet voor assisen verschijnen KVDS

22 februari 2019

09u55

Bron: Belga 0 De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft de verdachte van de Pokémonmoord naar het Antwerpse hof van assisen doorverwezen. Een volksjury zal nu moeten beslissen of de 26-jarige Antwerpenaar John V.D.B. schuldig is aan de moord op Shahsia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Begin februari 2017 had Moreau met de man afgesproken in Antwerpen om Pokémons voor Pokémon Go te ruilen. Ze zou die ontmoeting niet overleven.

Moreau vertrok ‘s morgens met de trein naar Antwerpen, maar kwam ‘s avonds niet terug naar huis. Daarop sloeg haar familie alarm. De politie startte meteen een onderzoek.

Familie

John V.D.B. nam zelf contact op met de familie van het meisje en vertelde dat ze nooit was komen opdagen die bewuste dag. Maar de camerabeelden van een station in Antwerpen vertelden een ander verhaal. Daarop was duidelijk te zien dat de man loog. De twee hadden elkaar wel degelijk ontmoet.





V.D.B. werd opgepakt en er volgde een huiszoeking in zijn woning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Het was in een put in zijn binnentuin dat de speurders op het lichaam van de jonge vrouw stootten. Ze bleek verkracht te zijn en was daarna gewurgd. Daarop werd John V.D.B. aangehouden en in verdenking gesteld.

V.D.B. beweert niet meer te weten hoe de jonge vrouw in zijn tuin terecht is gekomen. Advocaat Walter Damen vertelde eerder aan deze krant dat dit het extra moeilijk maakt voor de familie van het slachtoffer, die hij vertegenwoordigt. “Zij blijven nog altijd achter met heel wat vragen.” Damen hoopt dat de man op het proces toch nog tot bekentenissen over zou gaan. “Dat zou voor de familie een hele opluchting zijn.”