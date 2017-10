Man (25) aangehouden voor betasten vrouwen op looppiste AHK

In Waregem werd gisterenmorgen een 25-jarige man in zijn woning gearresteerd op verdenking van zedenfeiten. De meeste feiten pleegde de Waregemnaar op de looppiste en rond de voetbalvelden in Waregem waar hij meerdere meisjes en vrouwen zou hebben lastig gevallen en betast. De man zou ook onzedige handelingen hebben gepleegd in een café op de Markt in Waregem. De 25-jarige Waregemnaar werd gisterennamiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd verder aangehouden.