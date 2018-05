Man (24) die voetganger bewust aanreed, moet 18 jaar cel in mvdb

Een man (24) uit Schaarbeek is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 18 jaar cel wegens het bewust aanrijden van een voetganger die daarbij overleed. Moord, oordeelde de rechter gisteren, meldt La Dernière Heure.

Op 25 september 2016 raakte het slachtoffer Erol Cakmak (46) slaags met Avni V. in een café op het Liedtsplein. De ruzie werd op straat verdergezet, waarbij de dronken Cakmak de wagen van Avni V. beschadigde. Die laatste reed weg, maakte daarna rechtsomkeer en reed de overstekende Cakmak aan in de Paleizenstraat.

Getuigen zagen hoe Avni V. niet remde, maar net versnelde. Moord, volgens de rechter. Cakmak overleed een dag later aan zijn verwondingen. Avni V. die in het verleden al enkele veroordelingen opliep, moet 18 jaar de cel in. Aan de nabestaanden moet hij een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.