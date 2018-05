Man (24) bracht jonge prostituee met verschillende messteken om het leven mvdb

25 mei 2018

12u38

Bron: Belga 2 Een 24-jarige man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord op een 21-jarige prostituee in Etterbeek. Dat meldt het Brusselse parket deze middag.

De man, E.M., zou het slachtoffer met verschillende messteken om het leven gebracht hebben. Het levenloze lichaam van de jonge vrouw werd woensdagavond al aangetroffen. Een tweede man, die ook opgepakt was, is vrijgelaten en is niet in verdenking gesteld.

Vechtpartij

De lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) was de moord woensdag op het spoor gekomen nadat ze de twee mannen, E.M. en P.R., had opgepakt voor een vechtpartij. De verklaringen van één van beide mannen zou de politie vervolgens geleid hebben naar de flat in de Platanenstraat waar het lichaam van het 21-jarige slachtoffer werd aangetroffen.

Na verder onderzoek werd E.M. door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor moord. Het motief voor de feiten is nog niet duidelijk.