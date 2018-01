Man (23) scheurt met 249 km/u over Brusselse Ring: “Ik was me niet bewust van mijn daden” Bart Kerckhoven

Bron: eigen berichtgeving 2 De 23-jarige chauffeur uit Jette die vorig jaar onder de naam Vsix Mike filmpjes postte op het internet levensgevaarlijke exploten op de weg moest vandaag voor de politierechter verschijnen. De jonge bestuurder haalde snelheden van 250 kilometer per uur en ontkende aanvankelijk dat hij achter de filmpjes zat.

Mike S. verscheen vandaag in de Halse politierechtbank en moest er zich verantwoorden omdat hij op 6 december 2016 met liefst 249 kilometer per uur over de Brusselse Ring scheurde in Sint-Pieters-Leeuw. De wagen waarmee hij dat deed, een opgedreven Audi A7 met liefst 410 PK’s onder de motorkap werd na de feiten in beslag genomen. Die auto bleek van zijn vader te zijn. “Ik heb spijt van wat ik gedaan heb”, vertelde S. aan de rechter. “Ik was me niet bewust van mijn daden.”

De vader wilde vooral zijn wagen terug en vertelde dat zijn zoon niet meer van zijn zijde wijkt. De man staat mee terecht omdat de Audi niet meer geldig verzekerd en gekeurd was omdat het voertuig opgedreven werd. “Ik hou hem in de gaten en sta garant voor hem”, zei de vader. De procureur vroeg tijdens de vordering minstens een rijverbod van twee maanden en wil dat de wagen verbeurd verklaard wordt omdat er eigenlijk een crimineel misdrijf mee gepleegd werd.

Opvallend: S. heeft nog een blanco strafblad. Daardoor komt hij nog in aanmerking voor een werkstraf. Toen hem gevraagd werd of hij dat zag zitten stemde hij in. Maar pas ten vroegste half februari kent de man uit Jette zijn straf.