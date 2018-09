Man (23) misbruikt drie minderjarige meisjes in manege KVE

13 september 2018

12u48

Bron: Sudpresse 1 Gisteren moest een jongeman voor de correctionele rechtbank van Aarlen verschijnen omdat hij ervan wordt verdacht drie jonge meisjes te hebben aangerand in de manege van Habay (in de provincie Luxemburg). Een van hen zou hij ook verkracht hebben. De beklaagde ontkent de feiten.

Volgens de drie minderjarige slachtoffers was het misbruik al jaren aan de gang. Ze zouden meerdere keren zijn misbruikt door een 23-jarige man die in de manege werkte.

"Na een zelfmoordpoging heeft mijn cliënte eindelijk opgebiecht wat ze al die jaren heeft moeten doorstaan en een klacht ingediend", zegt de advocaat van één van de slachtoffers.

Na deze onthulling raakten de tongen eindelijk los. "En we ontdekten dat de zaak van mijn cliënte geen alleenstaand geval was, aangezien de beklaagde ook twee andere meisjes van 14 tot 16 jaar oud had misbruikt. Erger nog, hij betastte hen niet alleen, maar verkrachtte ook één van deze meisjes en gebruikte geweld tegen hen."