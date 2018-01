Man (23) maand langer in de cel na doodslag op baby, maar hij is "te aangeslagen" om raadkamer te volgen Jelle Houwen

09u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Het koppel was met de baby op bezoek bij een van de grootouders in Adinkerke toen het misliep. Een 23-jarige man uit Nieuwpoort moet een maand langer in de cel blijven op verdenking van doodslag op een 6 weken oude baby. Dat besliste de raadkamer in Veurne vanochtend.

Op nieuwjaarsdag was de man, die niet de biologische vader is van het kind maar het wel erkende, samen met zijn vriendin (5 maanden zwanger), op bezoek bij zijn ouders. In de namiddag liep het kind levensgevaarlijke verwondingen op. Volgens de man gebeurde dat bij het verschonen van de baby in de zetel. Tijdens een moment van onoplettendheid zou de baby op de grond zijn gevallen. De ouders en moeder van het kind waren daar niet bij.

Omdat de baby amper nog reageerde ging iedereen naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat het kind kritiek was. De vader gaf toen als verklaring dat de baby bij het verzorgen mogelijks te veel fysiologisch water had binnengekregen. Een vreemde verklaring, dat de artsen in het ziekenhuis, eerst in Veurne en later in het gespecialiseerd ziekenhuis van Gent, onderzochten. Daar bleek dat het kind verschillende inwendige letsels had die niet overeenkomen met een gewone val.

"Aanwijzingen van geweldpleging"

Het parket werd op de hoogte gebracht en woensdag werden zowel de moeder als de 23-jarige man opgepakt. Die laatste bekende al snel maar doet alles af als een ongeluk. Volgens hem en zijn advocaat is alles een spijtig ongeluk. Volgens het parket zijn er echter duidelijke aanwijzingen van geweldplegingen. Na zijn verklaringen werd de moeder terug vrijgelaten. De vader werd in de gevangenis opgesloten en zit er in afzondering: hij mag van niemand bezoek ontvangen. De man werd woensdag aangehouden voor poging tot doodslag.

Gisteren verergerde de toestand van het kind echter waarna het overleed in het ziekenhuis. De 23-jarige man werd daarvan via zijn advocaat op de hoogte gebracht. "Bij het horen van dat nieuws is hij compleet ingestort", zegt advocaat Jorn Verminck. "Hij had altijd gehoopt dat het kind het zou redden. Wij zijn ervan overtuigd dat alles een spijtig ongeval was en van opzettelijkheid is hier geen sprake. De man is kapot van verdriet en door zijn toestand was het niet mogelijk om aanwezig te zijn op de zitting van de raadkamer."

Laatste groet aan baby

Bij zijn afwezigheid werd zijn aanhouding dan met een maand verlengd. Het onderzoek naar wat er precies gebeurde loopt intussen verder. Deze middag mag de man in alle discretie wel nog een laatste groet brengen aan de baby. Hij is dus niet de biologische vader van het kind maar omdat de echte vader er niet naar wou om zien heeft hij het kind erkend als de zijne. Hij had op dat ogenblik een relatie van 5 maanden met de moeder, toen het kind geboren werd op 25 november. Zelf heeft hij ook al een dochter van 5 jaar, met wiens moeder hij een week-weekregeling heeft.