Man (22) sticht op vijf plaatsen brand tijdens opendeurdag van Brugse hotelschool Mathias Mariën

26 mei 2018

09u18

Bron: eigen berichtgeving 325 In hotelschool Ter Groene Poorte is deze ochtend even voor 8 uur brand uitgebroken in de burelen. De poetsvrouw merkte de zwarte rook op en alarmeerde de brandweer. Tijdens de bluswerken detecteerden de hulpdiensten maar liefst vijf brandhaarden. De politie pakte een 22-jarige man op.

Het vuur ontstond vlak voor de opendeurdag van de hotelschool. De aanwezige mensen in het gebouw werden geëvacueerd. De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle. De dader stichtte brand in vijf verschillende burelen. Over zijn motief is nog niks bekend. Volgens de directie kan de opendeurdag wel doorgaan, maar dan wel in een andere vleugel. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.

