Man (22) gooit klinker door voorruit psychologe en dreigt familie uit te moorden: "Niet krankzinnig", oordeelt rechtbank Birger Vandael

11u05

Bron: eigen berichtgeving 5 photo_news De correctionele rechtbank van Hasselt. Een 22-jarige man uit Heusden-Zolder keilde op 29 mei 2015 een klinker door de voorruit van een psychologe. Het was de anticlimax van een verhitte discussie die na het ontbijt plaatsvond bij de familie. De man zou tijdens de feiten met een mes in de handen ook nog gedreigd hebben iedereen te vermoorden en alle gezinsleden hebben uitgemaakt voor duivel. Hij werd niet in staat van krankzinnigheid bevonden, maar vecht wel de gevraagde celstraf van tien maanden aan.

Voorafgaand aan de feiten zat de familie van de man aan de ontbijttafel, toen de psychologe van de zus van beklaagde passeerde. “Zij was in behandeling voor psychologische problemen. Op dat moment ontstond er een discussie in het Turks waarbij de zus enkele vuistslagen van haar broer zou hebben gekregen en met haar hoofd tegen de muur werd geduwd. Vervolgens ging beklaagde een eindje wandelen. De psychologe wilde in haar wagen de politie bellen, maar plots dook beklaagde op aan haar wagen. Hij zag wit van woede en probeerde de wagen binnen te breken. In paniek reed de psychologe een doodlopende straat in, maar ze moest ommekeer maken. Daar wachtte beklaagde haar op en gooide hij een klinker door de voorruit van de psychologe”, aldus de versie van de procureur. De psychologe kon twee maanden niet gaan werken, waarna ze haar job in een andere regio hervatte. “Met dank aan mijn goede collega’s”, liet ze tijdens een zitting in september weten.

De beklaagde zelf was in september niet aanwezig, werd bij verstek veroordeeld tot tien maanden cel en vocht dat vandaag aan. “De man werd door de gerechtspsychiater niet krankzinnig verklaard, waardoor de straf effectief werd uitgesproken”, stelt de procureur. Volgens de advocate van de man was hij niet aanwezig bij de behandeling omdat zijn grootmoeder net was overleden. “Hij stond in voor de opvang van twee minderjarige nichtjes en door een samenloop van omstandigheden miste hij de zitting en woonde hij vervolgens op de verkeerde dag een rechtszaak bij waar hij totaal niets mee te maken had. Volgens ons was er wel sprake van een geestesstoornis op het moment van de feiten. Ik vraag dan ook een straf met uitstel. We gaan akkoord met voorwaarden.” Het vonnis volgt op 10 januari.