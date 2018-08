Man (19) schiet met luchtdrukgeweer op kinderen in speeltuin avh

14 augustus 2018

15u58

Bron: eigen berichtgeving 0 De politie van Sint-Niklaas heeft een 19-jarige man gearresteerd die in een speeltuin op kinderen schoot met een luchtdrukgeweer. Een van de kinderen raakte lichtgewond.

De kinderen waren gisteren omstreeks 13.30 uur in de speeltuin in de Frans Van Cauwelaertlaan in Sin-Niklaas aan het spelen toen ze plots beschoten werden met een luchtdrukgeweer. De grootvader van de kinderen kon de 19-jarige dader betrappen en verwittigde de politie.

De man is gearresteerd en zijn wapen werd in beslag genomen. Hij werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, maar is intussen weer vrijgelaten onder strikte voorwaarden.