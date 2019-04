Man (19) die voetgangster doodreed in Koekelberg: “Ik ben ook slachtoffer” IB

02 april 2019

06u25

Bron: Het Nieuwsblad 0 De 19-jarige man die afgelopen weekend een dodelijk ongeval veroorzaakte in Koekelberg, geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt. Toch voelt Houssem-Eddine B. zichzelf ook een slachtoffer, aangezien hij naar eigen zeggen enkel achter het stuur kroop omdat de chauffeuse van dienst “heel dronken” achter het stuur zat. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De man beschrijft hoe hij samen met een vriendin in haar auto terugkeerde van een avondje uit. De vrouw was volgens B. dronken achter het stuur gekropen. “Ze reed honderd kilometer per uur waar je maar vijftig mocht”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Daarop heb ik besloten om het stuur over te nemen, al beschik ik maar over een voorlopig rijbewijs”, aldus B. in de krant.

De man besluit dus zelf verder te rijden om ongelukken te voorkomen. Even later veroorzaakt hij er zelf een. “Voor mij vertraagde een auto met aanhangwagen. Ik dacht dat hij links wou afdraaien en ben dan rechts uitgeweken om hem te passeren. Toen heb ik die vrouw geraakt. Ik reed toen zo’n veertig kilometer per uur”, zegt B. aan Het Nieuwsblad.

De man zegt slecht te slapen van het ongeval en zich ook slachtoffer te voelen. Na verhoor werd hij door de politie weer vrijgelaten, nadat zijn voorlopig rijbewijs alvast voor vijftien dagen is ingetrokken.