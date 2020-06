Mama van slachtoffer Luna (2) verzet zich niet tegen vervroegde vrijlating Hans Van Themsche: “Van mij mag hij een tweede kans krijgen” Redactie

23 juni 2020

23 juni 2020

09u03 De strafuitvoeringsrechtbank buigt zich vandaag opnieuw over de vraag van Hans Van Themsche (32) om een versoepeling van zijn straf. De zitting was eigenlijk gepland voor 26 mei, maar werd toen meteen uitgesteld omdat justitie was vergeten de slachtoffers in te lichten. Laurence Van Bree, de mama van slachtoffer Luna, verzet zich niet tegen een vervroegde vrijlating: "Van mij mag hij een tweede kans krijgen, hij is nog jong. Hij mag nu buiten de gevangenis zijn verantwoordelijkheid nemen"



Het is iets meer dan veertien jaar geleden dat de toen 18-jarige Hans Van Themsche zijn dodelijke raid uitvoerde in Antwerpen. Twee mensen kwamen daarbij om het leven: peuter Luna (2) en haar oppas Oulematou (25). De Turkse Songul Koç overleefde het bloedbad. Van Themsche werd op 11 oktober 2007 als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg levenslang.

Van Themsche verscheen op 26 mei in de gevangenis van Oudenaarde voor de strafuitvoeringsrechtbank om een enkelband of beperkte detentie aan te vragen. Het was de eerste keer dat Van Themsche zo’n verzoek om vervroegd vrij te komen indiende, na veertien jaar in de gevangenis. De zaak werd door de strafuitvoeringsrechtbank niet in volledigheid behandeld en in voortzetting gezet naar vandaag, omdat de slachtoffers niet tijdig werden ingelicht over de zitting.

“Van mij mag hij een tweede kans krijgen”

Laurence Van Bree, de mama van slachtoffer Luna, verzet zich niet tegen een vervroegde vrijlating. Ik verzet me niet. Van mij mag hij een tweede kans krijgen, hij is nog jong. Hij mag nu buiten de gevangenis zijn verantwoordelijkheid nemen. Voor ons is het ook belangrijk dat al deze aandacht van de pers stopt.” De mama van Luna heeft Van Themsche ook gezien in de strafuitvoeringsrechtbank. “Dat vond ik wel belangrijk, om het zelf te zien en niet te horen van anderen. Hij zag er sereen uit.”

De vader van Luna, Roman Drowart, hoopt dat Van Themsche niet vrijkomt: “Voor ons stopt het nooit”, zei hij vorige maand bij de eerste zitting. “Op 11 mei was het veertien jaar geleden dat Luna stierf. Dat is elk jaar een moeilijke datum. Ook 18 januari, haar verjaardag, is zo’n zware dag. En om de zoveel tijd komt er ook nog eens een extra ‘verrassing’ bovenop, zoals nu. Ik hoop dat Van Themsche nooit meer vrijkomt. Wij zullen nooit meer ‘vrij’ zijn, dus waarom hij dan wel?”

Jos Van der Velpen, advocaat van Koc, vertelde vanochtend bij het binnengaan van de gevangenis dat zijn cliënte bereid is Van Themsche te vergeven. “Mijn cliënte wil dit hoofdstuk positief afsluiten. Het is zwaar, maar dat is voor haar essentieel. Wat er met Hans Van Themsche moet gebeuren, laat ze over aan de strafuitvoeringsrechtbank. Ze wil geen obstakel zijn of hindernissen opwerpen. Ze is een uniek mens, ze is bereid om hem te vergeven.”

Bart Herman, de advocaat van Hans Van Themsche, verwacht niet dat de strafuitvoeringsrechtbank Van Themsche voorlopig zal vrijlaten. “Wij zullen ons naar de wijsheid van de strafuitvoeringsrechtbank gedragen, maar ik besef dat het resultaat hoogstwaarschijnlijk een afwijzing zal zijn. In de komende jaren kunnen we een aanvraag opnieuw bekijken, op een serene manier. Dat er verschillende gunstige adviezen zijn gegeven is positief, maar er zijn nog andere heuvels te nemen. Onder meer de wettelijke voorwaarden zijn belangrijk en die zijn nog niet vervuld.”

De uitspraak zou er eind deze week al moeten zijn, op 26 juni.