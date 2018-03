Mama van gepest jongetje (10) stapt naar politie: "Ze klemden zijn hoofd tussen wc-deur" Mathias Mariën

30 maart 2018

18u27

Bron: eigen berichtgeving 1006 Bij de politie van Brugge is een klacht binnengelopen van een moeder die wil dat de pesterijen op school tegen haar 10-jarige zoon stoppen. Volgens Krista Galle wordt haar zoontje al meer dan een maand gepest, geslagen en geschopt. “Hij durft zelfs niet meer alleen buiten. De directie doet veel te weinig”, zegt de vrouw.

Naar het motief van de pestkoppen heeft de bezorgde moeder het raden. “Daan zit sinds januari in de klas en komt met iedereen goed overeen. Het zijn enkele jongens uit het zesde leerjaar die het op hem gemunt hebben. Ik snap het echt niet. Weet je dat Daan enkele weken geleden thuiskwam vol blauwe plekken op z’n hoofd. Die jongens hadden zijn hoofd tussen de wc-deur geklemd. Als moeder is dat verschrikkelijk om te horen. Hij gaat al enkele dagen niet meer naar school. Eerst moet er een oplossing komen. Ze achtervolgen hem zelfs tot thuis.”

Bij basisschool De Lenaard in Dudzele bij Brugge benadrukken ze dat ze alles in het werk stellen om de situatie op te lossen. “We ondernemen dus wel degelijk actie tegen pesten”, zegt directeur Bart Maene. “Maar voor we effectief kinderen zouden straffen, moeten we duidelijk weten wat er aan de hand is. We staan nog steeds open voor een constructief gesprek met alle partijen.”