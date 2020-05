Mama schrijft wanhopige open brief aan minister Beke: “Geen enkel perspectief om mijn jongste zoon op menselijke manier te zien in voorziening” Koen Van De Sype

06 mei 2020

15u18 78 Een moeder uit Kessel-Lo bij Leuven heeft een pakkende open brief geschreven aan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Volgens Bregtje Proost kreeg ze tot op vandaag geen enkel perspectief om haar jongste zoon op een menselijke manier te bezoeken in de voorziening waar hij nu al 63 dagen permanent verblijft.

Dat ze in de voorziening heel goed zorgen voor haar zoon die een mentale beperking heeft, zegt ze aan onze redactie. “Ik wil dus zeker geen steen gooien naar hen”, aldus Proost. “Maar ik ben het echt moe om als het over veiligheid gaat, steeds doorverwezen te worden naar een overheid die mij niets kan zeggen.”





En daarom schreef ze een open brief, die we hieronder integraal weergeven.

‘Dag Bregtje, wanneer kan ik jou eens bellen over de bezoekregeling?’. Neen, mijn kind zit niet in de gevangenis. Zijn enige ‘misdaad’ is het hebben van een mentale beperking.





Op de voicemail klinkt de sociaal assistente van de leefgroep waar mijn jongste zoon in verblijft. Al weken hebben we af en toe contact over de maatregelen zoals die in de voorziening worden toegepast. Voor het eerst in al die tijd kies ik ervoor om niet terug te bellen. In de plaats stuur ik een mail terug. Dat ik graag wil bellen, maar dan enkel als er een valabel alternatief komt voor de bezoekregeling zoals die nu wordt voorgesteld.



Die bezoekregeling staat in een brief die we vorige week vrijdag van de voorziening kregen. ‘Het is onze bedoeling om vanaf maandag 18 mei bezoek mogelijk te maken. De duur van het bezoek is beperkt tot een half uur per keer. Het bezoek vindt plaats achter plexiglas. Er blijft steeds 1,5 meter tussen bewoner en bezoeker.’

Mijn zoon is 12, maar zijn mentale leeftijd is ongeveer 2,5 jaar. Van de leefgroep gaat hij normaal elke dag naar school. Op vrijdag ga ik hem daar halen en op zondagavond breng ik hem terug naar de leefgroep. Dat is al enkele jaren zijn vast ritme. Zo kunnen we optimaal de zorg voor hem verdelen.

Nu is hij permanent daar. Dag 63 al ondertussen. De bezoekregeling is voor ons geen optie – want wat moet ik zeggen als hij vanachter die plexiglaswand wil komen? Hoe kan ik hem uitleggen dat ik hem niet mag vastpakken, niet mag kriebelen, geen zoen mag geven, en dat hij al zeker niet mee met ons naar huis mag? Als we naar de leefgroep gaan, is het om hem te brengen of te halen – hij mag dan verstandelijk ‘beperkt’ zijn, dat weet hij zeer goed.

Over enig ander perspectief wordt – nog steeds niet – gesproken. Nochtans zou je dat – in de geest van de al voorgestelde maatregelen – op een heel gecontroleerde manier kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door het ophalen en terugbrengen in een afgesloten ruimte en op afstand te laten plaatsvinden, een register aan te leggen van wie hem juist komt op- en afhalen, een charter te laten ondertekenen door de ouders, enz. Mijn man en ikzelf zijn fitte veertigers/prille vijftigers en behoren dus niet tot de zogenaamde ‘risicogroep’. Het gaat ook niet op om de vergelijking te maken met rusthuizen, want kinderen – ook de onze – blijken in het algemeen beter bestand te zijn tegen de symptomen van Covid-19. Dat weten we omdat hij zeer waarschijnlijk zelf het virus heeft doorgemaakt in week drie van de lockdown – tegelijk met een aantal andere kinderen uit zijn leefgroep en een van de opvoeders. Ook de illusie dat hij daar ‘veilig’ is, werd daarmee al snel doorprikt.

Bij vragen hierover is diezelfde veiligheid nochtans altijd de paraplu die wordt opengetrokken. Steeds opnieuw word ik doorverwezen naar een overheid die mij op dit moment niets kan zeggen, geen perspectief biedt, ons doodzwijgt.

Intussen worden wij verwacht van thuis uit rustig verder te werken, onze oudste zoon met zijn schoolwerk te begeleiden en word ik thuis om de oren geslagen met aanbiedingen van de plaatselijke middenstand om vooral toch Moederdag niet te vergeten. Die werd intussen al met een week opgeschoven, om toch vooral de mogelijkheid te bieden een passend cadeautje te kunnen uitkiezen. Helaas voor mij en alle andere moeders in mijn situatie: alweer een dag zonder je kind. De zoveelste al. Het zal op z’n best een tekening worden per post. Misschien een contact via WhatsApp, want Moederdag valt op een zondag, en ‘normaal’ whatsappen we op zaterdag. Ook al in de hoop dat hij dit keer wel in dat kleine schermpje kijkt – geen sinecure voor een (mentaal) jong en speels kind. En eens flink richting camera zwaait.

Intussen groeit onze huidhonger steeds verder – want je kind zolang moeten missen zonder enig perspectief: dat is huidhonger hors categorie…

Vraag mij dus liever niet meer hoe het met mij gaat. Maar kom met een concreet voorstel. Niet morgen, maar nu.

Verdrietige groet,

Bregtje

